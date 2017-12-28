Beşiktaş'a bir Karşıyakalı daha!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, uzun rotasyonunda bir ekleme yapıyor.

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Neptunas Klaipeda ile yollarını ayıran Palacios, Beşiktaş Sompo Japan ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

2014-2016 yılları arasında Pınar Karşıyaka forması giyen Juan Palacios, İzmir ekibinin tarihi sezonunun kahramanlarından olmuştu. 2014-2015 sezonunda Ufuk Sarıca yönetiminde şampiyonluk kupası kaldıran Palacios, 2015-2016 sezonunda sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bölümünde forma giyememişti.

Geçtiğimiz sezonun bir bölümünde TOFAŞ forması giyen Juan Palacios, bu sezonun ilk bölümünde Litvanya Ligi'nde Neptunas Klaipeda formasını terletti. Bu sezon Litvanya Ligi'nde 17 maça çıkan Kolombiyalı uzun, 15.2 sayı ve 6.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. (Eurohoops.net)