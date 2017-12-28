Beşiktaş'a bir Karşıyakalı daha!
Sezon başında kadrosuna kattığı Augusto Lima‘dan beklediği katkıyı alamayan Beşiktaş Sompo Japan, Ufuk Sarıca‘nın eski öğrencisi Juan Palacios’u kadrosuna katıyor.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, uzun rotasyonunda bir ekleme yapıyor.
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Neptunas Klaipeda ile yollarını ayıran Palacios, Beşiktaş Sompo Japan ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
2014-2016 yılları arasında Pınar Karşıyaka forması giyen Juan Palacios, İzmir ekibinin tarihi sezonunun kahramanlarından olmuştu. 2014-2015 sezonunda Ufuk Sarıca yönetiminde şampiyonluk kupası kaldıran Palacios, 2015-2016 sezonunda sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bölümünde forma giyememişti.
Geçtiğimiz sezonun bir bölümünde TOFAŞ forması giyen Juan Palacios, bu sezonun ilk bölümünde Litvanya Ligi'nde Neptunas Klaipeda formasını terletti. Bu sezon Litvanya Ligi'nde 17 maça çıkan Kolombiyalı uzun, 15.2 sayı ve 6.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. (Eurohoops.net)
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:36
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Sahada görüşürüz
Toplam 2
Yorum
bjk Dükkanı kapatın RENKLİLER
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İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam
Toplam 5
Yorum
GS Bence bu kadar ederken hemen satılmalı . Beşiktaş para basıyor.
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İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam
Toplam 5
Yorum
Gold Yok yav ne 30'u. Şöyle 90-100 M olacak ki bir şeye benzesin... Ambalajı ne kadar cancanlı olsa da Avrupa içine bakar. Bakınız; Oğuzhan
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