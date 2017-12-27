yeni transferi Domagoj Vida, dün KAP'a bildirildi.. Sporseverler, Vida'nın Beşiktaş formalı fotoğrafını ilk kez Türk Spor Basını'nın 1 numarası FOTOMAÇ'ta görmüştü. Dün de akşam saatlerinde siyah-beyazlıların resmi twitter hesabından aynı fotoğraf paylaşıldı ve altına da "Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlanmıştır" denilerek KAP'a bildirildiği resmen duyuruldu. Bu arada Beşiktaş'ın transferleri kullanırken kullandığı 'ComeToBeşiktaş' videosu, siyah-beyazlıların yeni transferiiçin de çekildi.transferlerin duyurulduğu videolarda, Hırvat oyuncuya çağrı yapan bu sefer takımın skorer yıldızı Cenk Tosun oldu. Cenk Tosun'un 'ComeToBeşiktaş' çağrısına, Domagoj Vida, ", tabii ki Şampiyon Beşiktaş'a geliyorum" cevabını verdi. Sosyal mecralarda paylaşılan videoyu kısa zamanda binlerce kullanıcı tarafından beğenildi. Vida yeni sezonda giyeceği 24 numaralı formayla poz vermeyi de ihmal etmedi.