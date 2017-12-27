Şampiyon Beşiktaş’a geliyorum!
Cenk Tosun’un yaptığı ‘ComeToBeşiktaş’ çağrısına, Hırvat stoper Vida, “Merhaba Cenk, tabii ki Şampiyon Beşiktaş’a geliyorum” cevabını verdi
24 NUMARAYI GİYECEK
YENİ transferlerin duyurulduğu videolarda, Hırvat oyuncuya çağrı yapan bu sefer takımın skorer yıldızı Cenk Tosun oldu. Cenk Tosun'un 'ComeToBeşiktaş' çağrısına, Domagoj Vida, "Merhaba Cenk, tabii ki Şampiyon Beşiktaş'a geliyorum" cevabını verdi. Sosyal mecralarda paylaşılan videoyu kısa zamanda binlerce kullanıcı tarafından beğenildi. Vida yeni sezonda giyeceği 24 numaralı formayla poz vermeyi de ihmal etmedi.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:17
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Fatih Terim ile ilgili flaş iddia!
Toplam 2
Yorum
tursun GS bu sene de zarar ederse kayyuma devredilme riskinden dolayi, bu yilin maasi seneye devredilerek masraf az gösterilmek istenmis olabilir
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Gös'TERİM' 4
Toplam 12
Yorum
gs4ever maç özetlerine izleyecegine takımdaki degisimi gör once! takım tudor sayesinde adam oldu.takımda en cok kosan oyuncu belhanda ve kosu=basari
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Ronaldo'ya hapis şoku!
Toplam 3
Yorum
sabahtan_kalma Adam bazen bi çalım atıyo ki, gönül istiyo müebbet veresin.
Şampiyon Beşiktaş’a geliyorum! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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