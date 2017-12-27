 Şampiyon Beşiktaş’a geliyorum! – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Şampiyon Beşiktaş’a geliyorum!

    Şampiyon Beşiktaş’a geliyorum!

    Cenk Tosun’un yaptığı ‘ComeToBeşiktaş’ çağrısına, Hırvat stoper Vida, “Merhaba Cenk, tabii ki Şampiyon Beşiktaş’a geliyorum” cevabını verdi

    BEŞİKTAŞ'IN yeni transferi Domagoj Vida, dün KAP'a bildirildi.. Sporseverler, Vida'nın Beşiktaş formalı fotoğrafını ilk kez Türk Spor Basını'nın 1 numarası FOTOMAÇ'ta görmüştü. Dün de akşam saatlerinde siyah-beyazlıların resmi twitter hesabından aynı fotoğraf paylaşıldı ve altına da "Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlanmıştır" denilerek KAP'a bildirildiği resmen duyuruldu. Bu arada Beşiktaş'ın transferleri kullanırken kullandığı 'ComeToBeşiktaş' videosu, siyah-beyazlıların yeni transferi Domagoj Vida için de çekildi.

    24 NUMARAYI GİYECEK
    YENİ transferlerin duyurulduğu videolarda, Hırvat oyuncuya çağrı yapan bu sefer takımın skorer yıldızı Cenk Tosun oldu. Cenk Tosun'un 'ComeToBeşiktaş' çağrısına, Domagoj Vida, "Merhaba Cenk, tabii ki Şampiyon Beşiktaş'a geliyorum" cevabını verdi. Sosyal mecralarda paylaşılan videoyu kısa zamanda binlerce kullanıcı tarafından beğenildi. Vida yeni sezonda giyeceği 24 numaralı formayla poz vermeyi de ihmal etmedi.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:17
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