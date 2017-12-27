Orman sordu, Cenk 'Tamam' dedi

Crystal Palace, Newcastle United ve son haftalarda özellikle Everton'ın ciddi şekilde gündeminde olduğu konuşulan Cenk Tosun'un Ocak ayında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merakla beklenirken taze bir iddia gündeme geldi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın Beşiktaş'a bonservis bedeli olarak 20 milyon euro teklif etmesinin ardından oyuncusu ile görüşen başkan Fikret Orman'ın transfer teklifini milli oyuncuya detaylı bir şekilde aktardığı, Crystal Palace'a gitmeye sıcak bakmayan Cenk'in Everton transferin hakkında ise olumlu düşündüğünü Başkan Orman'a ilettiği öğrenildi.

Öte yandan, İngiltere basınında Everton'ın Cenk Tosun'a ödemeyi planladığı ücret hakkında da bazı haberler gündeme geldi.

İngiliz ekibinin, Beşiktaş ile anlaşma sağlamasının ardından Cenk ile masaya oturacağı, Beşiktaş'tan 2017-2018 sezonu için 1.6 Milyon euro, 2018-2019 sezonu için de 1.7 Milyon euro garanti ücreti alacak 26 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık sözleşme teklif edeceği ve yıllık 4 milyon euro ücret önereceği öne sürüldü.







EVERTON KESİN GİBİ

İngiliz Daily Mail gazetesi ise Cenk'in Everton'a transferiyle ilgili yayınladığı haberde Beşiktaş'ın golcü isim için 20 milyon pound (22,5 milyon euro) talep ettiğini ve Everton'ın bu rakamı rahatlıkla ödeyebileceğini belirtti.

Cenk'i isteyen diğer takımlardan Crystal Palace ve Newcastle United'ın bütçe konusunda sıkıntı yaşayacağını da satırlarına taşıyan DM, Cenk transferi konusunda Everton'ın şu an rakipsiz olduğunu ve başka bir talipli çıkmaması halinde Everton teknik direktörü Sam Allerdyce'ın da çok istediği transferin büyük olasılıkla gerçekleşeceğini yazdı.