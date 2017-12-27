Gunnarsson sürprizi
Siyah-beyazlılar, sözleşme uzatmayan Oğuzhan’ın ayrılma ihtimaline karşılık B planı için düğmeye bastı. Kartal şimdi rotasını İngiltere’ye çevirdi
EN İYİ İLK 4 ARASINDA YER ALDI
Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan'ın önündeki en değerli 8 numaralar ise Ander Herrera (M.United), Leon Goretzka ve Max Meyer (Schalke). Oğuzhan'ın Hollandalı menajeri de bu durumu fırsata çevirmek için elinden geleni yapıyor, hatta Beşiktaş'ın kaptanı olduğu ama en az kazananlardan birisi olduğunun üzerinde sürekli duruyor. Başkan Fikret Orman'dan ise Oğuzhan'a sürpriz bir öneri geldi: "Beşiktaş'ın kaptanısın. Sürekli pazarlık yapan menajerini bırak, adam gibi anlaşalım. Sana bizi de seni de tatmin edecek teklif gelirse söz veriyorum, satacağım." Başkan Orman'ın, genç kaptana bu teklifi yaparken; B planını da devreye soktu.
İZLANDALI YILDIZ HAZIR KITA
Siyah-beyazlıların hedefindeki ismin İzlanda Milli Takımı'nın kaptanı Aron Gunnarsson olduğu öğrenildi. Şenol Güneş'in 3-0'lık Türkiye galibiyetinde başrol oynayan, çift yönlü oyuncuyu çok beğendiği ve olumlu rapor verdiği belirtildi. Cardiff'te forma giyen Gunnarsson'un menajeriyle bir görüşme yapılırken, şu an için resmi bir teklif sunulmadı. Ama siyahbeyazlıların Şampiyonlar Ligi macerası, İzlanda Milli Takımı'nın eski hocası Jolly Sverisson'un da onayı ile 28 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu; her şeyin Oğuzhan'ın sözleşme yenileyip, yenilememesi ile netleşeceği ifade edildi.
Savaşçı orta saha (Mini yorum: Cem Altıparmak)
ARON Gunnarson, 2011 yılından bu yana Cardiff City'de forma giyiyor ama asıl başarıyı kaptanlığını yaptığı İzlanda Milli Takımı'nda yakaladı. Beşiktaş'ta pek çok açıdan Oğuzhan'ı aratmaz. Oyunun iki yönünde de etkili, yorulmak nedir bilmeyen tecrübeli orta saha, savaşçı yapısıyla taraftarın sevgilisi olur. Ayrıca sürpriz golcü kimliği ve kullanabildiği uzun taç atışlarıyla, Beşiktaş'a farklı bir hücum hareketliliği de getirebilir. Oğuzhan Özyakup'a göre en büyük eksisi, teknik anlamda daha düz bir futbolcu oluşu sayılabilir.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:15
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Fatih Terim ile ilgili flaş iddia!
Toplam 2
Yorum
tursun GS bu sene de zarar ederse kayyuma devredilme riskinden dolayi, bu yilin maasi seneye devredilerek masraf az gösterilmek istenmis olabilir
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Gös'TERİM' 4
Toplam 12
Yorum
gs4ever maç özetlerine izleyecegine takımdaki degisimi gör once! takım tudor sayesinde adam oldu.takımda en cok kosan oyuncu belhanda ve kosu=basari
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Ronaldo'ya hapis şoku!
Toplam 3
Yorum
sabahtan_kalma Adam bazen bi çalım atıyo ki, gönül istiyo müebbet veresin.
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