Gunnarsson sürprizi

Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Bir yandan eksik mevkiler için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, bir yandan da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuların yerine alternatif isimlerle görüşmelere hız verdi. Bu isimlerden biri de, anlaşması 30 Haziran'da sona erecek olan ve halen sözleşme uzatmayan Oğuzhan Özyakup... Pogba sayesinde 8 numaralar futbolun en değerli 'kalemi' haline gelirken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 8 numaralar arasında Oğuzhan en değerli 4'üncü oyuncu konumunda.Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan'ın önündeki en değerli 8 numaralar ise Ander Herrera (M.United), Leon Goretzka ve Max Meyer (Schalke). Oğuzhan'ın Hollandalı menajeri de bu durumu fırsata çevirmek için elinden geleni yapıyor, hatta Beşiktaş'ın kaptanı olduğu ama en az kazananlardan birisi olduğunun üzerinde sürekli duruyor. Başkan Fikret Orman'dan ise Oğuzhan'a sürpriz bir öneri geldi: "Beşiktaş'ın kaptanısın. Sürekli pazarlık yapan menajerini bırak, adam gibi anlaşalım. Sana bizi de seni de tatmin edecek teklif gelirse söz veriyorum, satacağım." Başkan Orman'ın, genç kaptana bu teklifi yaparken; B planını da devreye soktu.Siyah-beyazlıların hedefindeki ismin İzlanda Milli Takımı'nın kaptanı Aron Gunnarsson olduğu öğrenildi. Şenol Güneş'in 3-0'lık Türkiye galibiyetinde başrol oynayan, çift yönlü oyuncuyu çok beğendiği ve olumlu rapor verdiği belirtildi. Cardiff'te forma giyen Gunnarsson'un menajeriyle bir görüşme yapılırken, şu an için resmi bir teklif sunulmadı. Ama siyahbeyazlıların Şampiyonlar Ligi macerası, İzlanda Milli Takımı'nın eski hocası Jolly Sverisson'un da onayı ile 28 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu; her şeyin Oğuzhan'ın sözleşme yenileyip, yenilememesi ile netleşeceği ifade edildi.ARON Gunnarson, 2011 yılından bu yana Cardiff City'de forma giyiyor ama asıl başarıyı kaptanlığını yaptığı İzlanda Milli Takımı'nda yakaladı. Beşiktaş'ta pek çok açıdan Oğuzhan'ı aratmaz. Oyunun iki yönünde de etkili, yorulmak nedir bilmeyen tecrübeli orta saha, savaşçı yapısıyla taraftarın sevgilisi olur. Ayrıca sürpriz golcü kimliği ve kullanabildiği uzun taç atışlarıyla, Beşiktaş'a farklı bir hücum hareketliliği de getirebilir. Oğuzhan Özyakup'a göre en büyük eksisi, teknik anlamda daha düz bir futbolcu oluşu sayılabilir.