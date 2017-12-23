Kimler geldi kimler geçti
Başkan Orman; Fatih Terim’in G.Saray’a imza atmasına saatler kala, unutulmaz şarkı eşliğinde Şenol Güneş videosu paylaştı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yaptığı paylaşımda; "Başarı dediğin sevgi, saygı, istikrardır... Bir gün değil, her gün Beşiktaş" ifadelerine yer verdi.
İLGİNÇ ZAMANLAMA
Başkan Orman, Fatih Terim'in saat 16.00'daki imza töreninden sadece birkaç saat önce resmi instagram hesabından Şenol Güneş ile ilgili bir video paylaşırken videoda "Kimler geldi, kimler geçti" şarkısının yer alması da dikkat çekti. Orman, ayrıca paylaşımda; "Başarı dediğin sevgi, saygı, istikrardır... Bir gün değil, her gün Beşiktaş.." ifadelerine yer verdi. Aynı video, Beşiktaş'ın resmin twitter hesabından da "Güneş'imiz" başlığıyla paylaşıldı. Yapılan bu iki paylaşım da siyah-beyazlı taraftarlar tarafından çok büyük bir beğeni topladı.
BU DA MI GOL DEĞİL!
Fikret Orman'ın yaptığı bu paylaşım için genel olarak "Başkanımız, Şenol Güneş'e bir kez daha sahip çıktı" yorumları yapılırken, diğer yorumlardan bazıları da şöyle oldu: "Biz bize yeteriz", "Vurdu gol olduuu", "Çok sevdik be abi", "TT Arena'ya gitmeden gol atan Başkan gibi Başkan", "Bu da mı gol değil hakim bey", "Başkanım, gençliğinde golcü müydün be :) bu nasıl bir goldür", "Bam bam bam, 3-0, orda kalmıştık", "Sen var oldukça onlar beklemeye devam edecek", "Herkes gider Güneş'imiz kalır."
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Şenol Güneş paylaşımı! | ''Başarı dediğin sevgi, saygı, istikrardır... Bir gün değil, her gün Beşiktaş...'' pic.twitter.com/8n0J4YKLY1— Fotomaç (@fotomac) 22 Aralık 2017
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 06:42
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Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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