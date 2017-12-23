 Kimler geldi kimler geçti – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kimler geldi kimler geçti

    Kimler geldi kimler geçti

    Başkan Orman; Fatih Terim’in G.Saray’a imza atmasına saatler kala, unutulmaz şarkı eşliğinde Şenol Güneş videosu paylaştı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yaptığı paylaşımda; "Başarı dediğin sevgi, saygı, istikrardır... Bir gün değil, her gün Beşiktaş" ifadelerine yer verdi.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve siyah-beyazlı kulübün resmi twitter hesabı, uzun süre konuşulacak bir paylaşıma daha imza attı. Perşembe akşamı geç saatlerde teknik direktör Fatih Terim, G.Saray ile yeniden anlaştığını ima eden "Nerede kalmıştık" başlıklı bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım spor camiasında ses getirirken, dün öğleden sonra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile kulübün resmi twitter hesabının yaptığı yaptıkları paylaşım da aynı şekilde spor kamuoyu tarafından hem beğeni topladı de hem de farklı yorumlara neden oldu.


    İLGİNÇ ZAMANLAMA
    Başkan Orman, Fatih Terim'in saat 16.00'daki imza töreninden sadece birkaç saat önce resmi instagram hesabından Şenol Güneş ile ilgili bir video paylaşırken videoda "Kimler geldi, kimler geçti" şarkısının yer alması da dikkat çekti. Orman, ayrıca paylaşımda; "Başarı dediğin sevgi, saygı, istikrardır... Bir gün değil, her gün Beşiktaş.." ifadelerine yer verdi. Aynı video, Beşiktaş'ın resmin twitter hesabından da "Güneş'imiz" başlığıyla paylaşıldı. Yapılan bu iki paylaşım da siyah-beyazlı taraftarlar tarafından çok büyük bir beğeni topladı.

    BU DA MI GOL DEĞİL!
    Fikret Orman'ın yaptığı bu paylaşım için genel olarak "Başkanımız, Şenol Güneş'e bir kez daha sahip çıktı" yorumları yapılırken, diğer yorumlardan bazıları da şöyle oldu: "Biz bize yeteriz", "Vurdu gol olduuu", "Çok sevdik be abi", "TT Arena'ya gitmeden gol atan Başkan gibi Başkan", "Bu da mı gol değil hakim bey", "Başkanım, gençliğinde golcü müydün be :) bu nasıl bir goldür", "Bam bam bam, 3-0, orda kalmıştık", "Sen var oldukça onlar beklemeye devam edecek", "Herkes gider Güneş'imiz kalır."
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:42
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kimler geldi kimler geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN