Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve siyah-beyazlı kulübün resmi twitter hesabı, uzun süre konuşulacak bir paylaşıma daha imza attı. Perşembe akşamı geç saatlerde teknik direktör Fatih Terim, G.Saray ile yeniden anlaştığını ima eden "Nerede kalmıştık" başlıklı bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım spor camiasında ses getirirken, dün öğleden sonra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile kulübün resmi twitter hesabının yaptığı yaptıkları paylaşım da aynı şekilde spor kamuoyu tarafından hem beğeni topladı de hem de farklı yorumlara neden oldu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Şenol Güneş paylaşımı! | ''Başarı dediğin sevgi, saygı, istikrardır... Bir gün değil, her gün Beşiktaş...'' pic.twitter.com/8n0J4YKLY1 — Fotomaç (@fotomac) 22 Aralık 2017

Başkan Orman, Fatih Terim'in saat 16.00'daki imza töreninden sadece birkaç saat önce resmi instagram hesabından Şenol Güneş ile ilgili bir video paylaşırken videoda "Kimler geldi, kimler geçti" şarkısının yer alması da dikkat çekti. Orman, ayrıca paylaşımda; "Başarı dediğin sevgi, saygı, istikrardır... Bir gün değil, her gün Beşiktaş.." ifadelerine yer verdi. Aynı video, Beşiktaş'ın resmin twitter hesabından da "Güneş'imiz" başlığıyla paylaşıldı. Yapılan bu iki paylaşım da siyah-beyazlı taraftarlar tarafından çok büyük bir beğeni topladı.Fikret Orman'ın yaptığı bu paylaşım için genel olarak "Başkanımız, Şenol Güneş'e bir kez daha sahip çıktı" yorumları yapılırken, diğer yorumlardan bazıları da şöyle oldu: "Biz bize yeteriz", "Vurdu gol olduuu", "Çok sevdik be abi", "TT Arena'ya gitmeden gol atan Başkan gibi Başkan", "Bu da mı gol değil hakim bey", "Başkanım, gençliğinde golcü müydün be :) bu nasıl bir goldür", "Bam bam bam, 3-0, orda kalmıştık", "Sen var oldukça onlar beklemeye devam edecek", "Herkes gider Güneş'imiz kalır."