Giden olmazsa gelen olmaz
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cenk hakkında, "Gitmesini düşünmüyoruz, ona ihtiyacımız var. Cenk'le yolumuza devam etmek bizim isteğimiz. Gitmesi halinde ise takviye yapılacaktır" ifadesini kullandı. Çebi, adı geçen Gomez ve Demba Ba için de "Gomez'in geleceğini zannetmiyorum. Demba Ba bir alternatif. Burayı özlüyor. Kimse gitmeyecekse bu takım mükemmel. Giden olmazsa gelen olmayacak!" dedi.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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