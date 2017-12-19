 Giden olmazsa gelen olmaz – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Giden olmazsa gelen olmaz

    Giden olmazsa gelen olmaz
    Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cenk hakkında, "Gitmesini düşünmüyoruz, ona ihtiyacımız var. Cenk'le yolumuza devam etmek bizim isteğimiz. Gitmesi halinde ise takviye yapılacaktır" ifadesini kullandı. Çebi, adı geçen Gomez ve Demba Ba için de "Gomez'in geleceğini zannetmiyorum. Demba Ba bir alternatif. Burayı özlüyor. Kimse gitmeyecekse bu takım mükemmel. Giden olmazsa gelen olmayacak!" dedi.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:21
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