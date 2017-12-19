Beşiktaş turu geçebilir!

A Milli Takım Teknik Direktörü, Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile oynadığı maçı başkan'la birlikte izledi. Orman'la uzun süre sohbet eden Rumen hoca, siyah beyazlı takımı öve öve bitiremedi., "Benim dönemimde iyi sonuçlar aldık. Beşiktaş'ta iyi işler yaptık. Ancak Beşiktaş yerinde durmadı. O günden sonra sürekli gelişti. Ve son iki yıldır zirve yaptı. Zaten aldığı sonuçlar da bunu gösteriyor. Şunu açıkca söylemeliyim; bu Beşiktaş benim dönemimdeki Beşiktaş'tan daha iyi" dediği öğrenildi.Beşiktaş'ınbüyük sonuçlar aldığını da vurgulayan Lucescu,için ise şu yorumu yaptı: "Gerçekten çok güçlü bir rakip çıktı. Bayern kupanın favorisi. Ancak Beşiktaş'ın da şansı yok değil. Benim gördüğüm kadarıyla Beşiktaş rakibini zorlayacaktır. İlk maçın deplasmanda olması avantaj. Beşiktaş oradan iyi bir sonuçla dönerse burada muhteşem taraftarın desteği ile turu geçebilir."