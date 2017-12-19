Beşiktaş turu geçebilir!
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, “Beşiktaş benim dönemimdeki Beşiktaş’tan daha iyi. Almanya’dan iyi sonuçla dönerse muhteşem taraftarıyla turu geçebilir “ yorumunu yaptı
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile oynadığı maçı başkan Fikret Orman'la birlikte izledi. Orman'la uzun süre sohbet eden Rumen hoca, siyah beyazlı takımı öve öve bitiremedi.
Lucescu'nun, "Benim dönemimde iyi sonuçlar aldık. Beşiktaş'ta iyi işler yaptık. Ancak Beşiktaş yerinde durmadı. O günden sonra sürekli gelişti. Ve son iki yıldır zirve yaptı. Zaten aldığı sonuçlar da bunu gösteriyor. Şunu açıkca söylemeliyim; bu Beşiktaş benim dönemimdeki Beşiktaş'tan daha iyi" dediği öğrenildi.
Beşiktaş'ın Avrupa'da büyük sonuçlar aldığını da vurgulayan Lucescu, Bayern Münih için ise şu yorumu yaptı: "Gerçekten çok güçlü bir rakip çıktı. Bayern kupanın favorisi. Ancak Beşiktaş'ın da şansı yok değil. Benim gördüğüm kadarıyla Beşiktaş rakibini zorlayacaktır. İlk maçın deplasmanda olması avantaj. Beşiktaş oradan iyi bir sonuçla dönerse burada muhteşem taraftarın desteği ile turu geçebilir."
Lucescu'nun, "Benim dönemimde iyi sonuçlar aldık. Beşiktaş'ta iyi işler yaptık. Ancak Beşiktaş yerinde durmadı. O günden sonra sürekli gelişti. Ve son iki yıldır zirve yaptı. Zaten aldığı sonuçlar da bunu gösteriyor. Şunu açıkca söylemeliyim; bu Beşiktaş benim dönemimdeki Beşiktaş'tan daha iyi" dediği öğrenildi.
Beşiktaş'ın Avrupa'da büyük sonuçlar aldığını da vurgulayan Lucescu, Bayern Münih için ise şu yorumu yaptı: "Gerçekten çok güçlü bir rakip çıktı. Bayern kupanın favorisi. Ancak Beşiktaş'ın da şansı yok değil. Benim gördüğüm kadarıyla Beşiktaş rakibini zorlayacaktır. İlk maçın deplasmanda olması avantaj. Beşiktaş oradan iyi bir sonuçla dönerse burada muhteşem taraftarın desteği ile turu geçebilir."
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Beşiktaş turu geçebilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.