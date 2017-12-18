Güneş’ten 3 değişiklik
Talisca, Negredo ve Gary Medel’i ilk 11’e monte etti
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçen haftaki Kayserispor karşılaşmasına göre Osmanlıspor karşısında ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Cenk Tosun, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup yedek soyunurken, bu oyuncuların yerine Anderson Talisca, Alvaro Negredo ve Gary Medel ilk 11'de görev aldı. Medel, Atiba ile savunmanın önünde görev yaparken, Talisca hücuma dönük orta sahada şans buldu. Vodafone Park'ta attığı gollerle dikkati çeken Negredo ise forvette yer aldı.10 yabancı oynadı
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Güneş’ten 3 değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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