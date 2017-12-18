 Güneş’ten 3 değişiklik – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Güneş’ten 3 değişiklik

    Güneş’ten 3 değişiklik

    Talisca, Negredo ve Gary Medel’i ilk 11’e monte etti

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçen haftaki Kayserispor karşılaşmasına göre Osmanlıspor karşısında ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Cenk Tosun, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup yedek soyunurken, bu oyuncuların yerine Anderson Talisca, Alvaro Negredo ve Gary Medel ilk 11'de görev aldı. Medel, Atiba ile savunmanın önünde görev yaparken, Talisca hücuma dönük orta sahada şans buldu. Vodafone Park'ta attığı gollerle dikkati çeken Negredo ise forvette yer aldı.10 yabancı oynadı
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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