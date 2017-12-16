 Şutlar hep karavana – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Şutlar hep karavana

    Şutlar hep karavana
    Kartal'ın bir başka sorunu ise şutlarda. Beşiktaş 260 şutla, G.Saray'dan sonra rakip kaleyi en fazla yoklayan takım. Bunların 3'te 1'inden azı isabetli. Beşiktaş'ın 'kalitesiz şut' çektiğine en çarpıcı örnek ise en fazla şutu bloklanan takımlar arasında 1. olması. Kısaca siyah-beyazlılar vuruş anında 'temiz şut' atamıyor.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:23
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