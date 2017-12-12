Onlar üzülmüştür!
İkinci Başkan Ahmet Çebi, “Kim çıktı fark etmez, kolay takım yoktu ki... Tedirgin değilim, aksine rahatım. Bence Bayern Münih bizi çektiği için üzülmüştür” dedi
Alman ekibinin dünyanın en büyük futbol takımlarından biri olduğunu vurgulayan Çebi, şunları söyledi: "Bu saatten sonra 'şu çıksın, bu çıksın' diye bir şey yok. Bunlar bu torbanın içinden gelen ekipler. Gelen ağam, giden paşam. Kim çıktı fark etmez. Biriyle oynamak zorundayız. Biri çıktı eledik, Bayern Münih yine gelecekti. Ben ümitliyim. Beşiktaş farklı futbol oynuyor. Avrupa'da özgüveni yüksek futbol oynuyor. Çocuklarımıza, hocamıza hepsine güveniyorum. Bayern Münih de istemiyordu diye hatırlıyorum. Artık Beşiktaş'ı tartışılmaz bir şekilde büyük maçlar bekliyor."
SAHAYA ÇIKAR, OYNARIZ
Çebi; Leipzig'in ardından Bayern Münih ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine, "Sırayla, bahtımız Almanya ile açıldı. Ben tedirgin değilim, rahatım. Çıkıp topumuzu oynayacağız. Böyle takımlarla oynamak yönetici olarak benim için gurur kaynağıdır" diye konuştu. Bayern Münih'in çıkmasının ardından devre arasındaki transfer politikasının ne yönde olacağını yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, "Politikamızı çıkan takımlara göre ayarlamıyoruz. Tamamen stratejiyle ilgili durumdur" değerlendirmesinde bulundu.
BEKLİYORUZ GELSİNLER...
Siyah-beyazlıların İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, kura çekiminin ardından Bayern Mühin'in sosyal medyadan "Coming to Beşiktaş" mesajının paylaşıldığının hatırlatılması üzerine, "Duaları tuttu o zaman. 'Geliyoruz Beşiktaş' demiş, tamam bekliyoruz, gelsinler" diye espri yaptı.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:01
-
Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
-
Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
-
Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
Onlar üzülmüştür! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.