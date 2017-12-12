 Onlar üzülmüştür! – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Onlar üzülmüştür!

    Onlar üzülmüştür!

    İkinci Başkan Ahmet Çebi, “Kim çıktı fark etmez, kolay takım yoktu ki... Tedirgin değilim, aksine rahatım. Bence Bayern Münih bizi çektiği için üzülmüştür” dedi

    Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, tur için inançlı olduklarını söyledi. Çebi, "Beşiktaş büyük takım. Beşiktaş artık Şampiyonlar Ligi'nde bu tip takımlarla karşılaşacak. Bugün olmasa yarın karşılaşacaksınız. Tabii ki elemek için sahaya çıkacağız. Beşiktaş da artık herkes için kolay bir takım değil, Bayern Münih de üzülmüştür" dedi.

    Alman ekibinin dünyanın en büyük futbol takımlarından biri olduğunu vurgulayan Çebi, şunları söyledi: "Bu saatten sonra 'şu çıksın, bu çıksın' diye bir şey yok. Bunlar bu torbanın içinden gelen ekipler. Gelen ağam, giden paşam. Kim çıktı fark etmez. Biriyle oynamak zorundayız. Biri çıktı eledik, Bayern Münih yine gelecekti. Ben ümitliyim. Beşiktaş farklı futbol oynuyor. Avrupa'da özgüveni yüksek futbol oynuyor. Çocuklarımıza, hocamıza hepsine güveniyorum. Bayern Münih de istemiyordu diye hatırlıyorum. Artık Beşiktaş'ı tartışılmaz bir şekilde büyük maçlar bekliyor."

    SAHAYA ÇIKAR, OYNARIZ
    Çebi; Leipzig'in ardından Bayern Münih ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine, "Sırayla, bahtımız Almanya ile açıldı. Ben tedirgin değilim, rahatım. Çıkıp topumuzu oynayacağız. Böyle takımlarla oynamak yönetici olarak benim için gurur kaynağıdır" diye konuştu. Bayern Münih'in çıkmasının ardından devre arasındaki transfer politikasının ne yönde olacağını yanıtlayan , "Politikamızı çıkan takımlara göre ayarlamıyoruz. Tamamen stratejiyle ilgili durumdur" değerlendirmesinde bulundu.

    BEKLİYORUZ GELSİNLER...
    Siyah-beyazlıların İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, kura çekiminin ardından Bayern Mühin'in sosyal medyadan "Coming to Beşiktaş" mesajının paylaşıldığının hatırlatılması üzerine, "Duaları tuttu o zaman. 'Geliyoruz Beşiktaş' demiş, tamam bekliyoruz, gelsinler" diye espri yaptı.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:01
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