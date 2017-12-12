Albayrak Hedef turu geçmek

Yönetici Metin Albayrak, kurayı beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Albayrak, "Hayırlı olsun. Beklentiler daha hafif takımlar üzerine olur ama son 16'ya kalmış takımlar arasında zayıf yok. Herkes hak ederek geldi. En büyük hedefimiz bu turu geçmek. İlk maçın orada olması avantaj. Vodafone Park'ta taraftarımızı arkamıza alarak oynamak büyük güç ve o atmosferde Beşiktaş çok farklı oynuyor. İnşallah oradan iyi bir skorla dönüp burada bir üst tura çıkan taraf biz oluruz. En büyük temennimiz o" yorumunu yaptı.