Kayserispor-Beşiktaş maçında İsrail'e tepki
Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Kayserispor ve Beşiktaşlı futbolcular sahaya, ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ yazılı pankartla çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kadir Has Stadyumu'ndaki Kayserispor-Beşiktaş maçı öncesi İsrail'e tepki gösterildi.
İki takımın futbolcuları sahaya ellerinde 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' yazılı pankartla beraber çıktı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:06
-
Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!
Toplam 5
Yorum
adil Aziz yıldırıma kabirde ki sorulardan biri ölürken FB başkanımıydın
-
Başkan hakem odasını bastı!
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya,,,, "Örnekleri olan bir davranış.. O kişiye ne ceza verdiyseniz , banada aynisini verebilirsiniz" der ve bekler !
-
Zengin oldular
Toplam 3
Yorum
beko beşiktaşlı futbolcular şampıyonlar ligi galibiyetlerinde 10 bin euro prim alırken.galatasaraylılar ligde galibiyet başı 25 m euro prim alyor
Kayserispor-Beşiktaş maçında İsrail'e tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.