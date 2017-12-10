 Kayserispor-Beşiktaş maçında İsrail'e tepki – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Kayserispor- maçında İsrail'e tepki

    Kayserispor-Beşiktaş maçında İsrail'e tepki

    Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Kayserispor ve Beşiktaşlı futbolcular sahaya, ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ yazılı pankartla çıktı.

    Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kadir Has Stadyumu'ndaki Kayserispor- maçı öncesi İsrail'e tepki gösterildi.

    İki takımın futbolcuları sahaya ellerinde 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' yazılı pankartla beraber çıktı.

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:06
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