Güneş gibi parlatıyor

Beşiktaş ile Devler Ligi’nde aldığı sonuçlarla tarihe geçen Şenol Güneş, gözden düşmek üzere olan oyuncuları ‘futbola’ döndürdü

Bitik Burak Yılmaz'ı gol makinesi haline getiren, Bursa'dan gol kralı çıkartan tecrübeli hoca, Kara Kartal'da da sayısız oyuncunun yıldızını parlattı



TARİH yazan teknik direktör Şenol Güneş, aynı zamanda sönmek üzere olan ya da çıkış arayan futbolcuların yıldızını parlatıyor. Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde rekorları alt üst eden Güneş, yeniden hayata döndürdüğü futbolcuların fazlalığı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Devler Ligi'nde Beşiktaş'ı 14 puanla bir üst tura taşıyan Şenol Güneş, Türk takımı ile en fazla puan toplayan teknik direktör olarak da tarihe geçti. Başarılı hocanın bu başarısının yanı sıra dikkat çeken başka bir özelliği ise yeniden yıldız yaptığı isimler... "Ben futbolculara bir şey yapmıyorum, sadece onlardaki fazlalıkları alıyorum" diyen Şenol Güneş birçok kişinin umudunu kestiği futbolcuları yeniden futbola döndürdü.



Rekorları parçaladı

BU sezon Şampiyonlar Ligi gruplarını namağlup tamamlayan takımlar, Beşiktaş'la beraber Barcelona, Liverpool ve Tottenham oldu. Şenol Güneş; Leipzig maçının ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde en yüksek galibiyet yüzdesi (%33.3) ve maç başına en yüksek gol ortalaması (1.3) elde eden Türk teknik direktör oldu.



TRABZONSPOR iLE TARiHi PUAN

2010-11 sezonunda Trabzonspor'un başında olan Şenol Güneş, 84 puan toplayarak büyük bir başarı gösterdi. Kariyeri bitme noktasına gelen Burak Yılmaz'dan bir gol makinesi ortaya çıkarmayı başaran Şenol Güneş, Selçuk İnan'ı ise Türk futbol tarihinin en başarılı orta sahalardan birine döndürmeyi başardı. Şenol Güneş'in Trabzonspor'dan sonraki adresi ise Bursaspor oldu. Güneş yönetimindeki yeşil-beyazlılar o sezonu 6'ncı sırada bitirirken, 69 golle de en fazla gol atan takım oldu. Şenol Güneş'in sihirli değneği ile Brezilyalı oyuncu Fernandao 26 golle krallığını alırken; Volkan Şen 17 gol, 8 asist ile tarihi sezonlarından birini yaşadı.



KARA KARTAL'I UÇURDU

Bursaspor ile geçirdiği sezon sonrası Slaven Bilic'in yerine Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekiple kariyerinin en önemli başarılarına imza attı. Tecrübeli teknik adam, ilk sezonunda ligde şampiyonluğu kazanırken, adeta bir klasik haline gelen gol krallığını da yine kendi takımından bir oyuncu aldı. Mario Gomez, attığı 26 golle gol kralı olmayı başardı. Ayrıca o sezon, Oğuzhan Özyakup, Kerim Frei, Quaresma, Jose Sosa ve Cenk Tosun da gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekti.



AVRUPA ONU KONUŞUYOR

TEKNİK direktör Şenol Güneş'in ikinci sezonunda Gomez ve Jose Sosa'nın takımdan ayrılmasıyla Porto'dan Aboubakar, Benfica'dan ise Talisca kiralık olarak takıma katıldı. Portekiz'de bir türlü istenilen performansı gösteremeyen bu ikili, tecrübeli teknik adamın yönetiminde tekrardan yükselişe geçmeyi başardı. Gönderilmesi düşünülen Tosic'i vazgeçilmez yapan, Quaresma'yı yeniden ayakta alkışlatan, Fabricio'yu 1 numaraya taşıyan, Babel'i değişmez yapan Güneş; şu anda Avrupa'nın en çok konuşulan hocası oldu.