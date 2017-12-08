Tur geçilirse 50 milyon euro kasaya girecek
Avrupa'da geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi 'nde mücadele edip toplam 39 milyon 917 bin euro kazanan Beşiktaş bu rakamı şimdiden geride bıraktı.
Havuzdan gelecek 18 milyon euro'yla gelirini 43 milyon 700 bin euro'ya çıkaracak olan Beşiktaş, çeyrek finale yükselmesi durumunda 6,5 milyon euro daha kazanacak. Kartal, son 8'e kalırsa toplam 50 milyon 200 bin euro'yu kasasına koyacak.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:50
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
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