Tur geçilirse 50 milyon euro kasaya girecek

Avrupa'da geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi 'nde mücadele edip toplam 39 milyon 917 bin euro kazanan Beşiktaş bu rakamı şimdiden geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığı için 12 milyon 700 bin euro alan siyah-beyazlılar, 4 galibiyet, 2 beraberlikle 7 milyon euro daha kazandı. Namağlup olarak G Grubu'nu lider tamamlayan Kartal, adını Son 16 turuna yazdırarak 6 milyon euro'nun sahibi oldu.



Havuzdan gelecek 18 milyon euro'yla gelirini 43 milyon 700 bin euro'ya çıkaracak olan Beşiktaş, çeyrek finale yükselmesi durumunda 6,5 milyon euro daha kazanacak. Kartal, son 8'e kalırsa toplam 50 milyon 200 bin euro'yu kasasına koyacak.