Beşiktaş'ı Avrupa'da üç oyuncu sırtladı

Siyah-beyazlıların bu sezonki Avrupa macerasında attığı tüm goller, Cenk Tosun, Ryan Babel ve Anderson Talisca'dan geldi. Cenk Tosun 5, Anderson Talisca 3, Ryan Babel ise 2 golle siyah-beyazlı ekibin gol yükünü çekti ve Beşiktaş'ın tarihi başarısında en büyük rol oynayan üç isim oldu. Talisca iki yıllık Beşiktaş kariyerinde siyah-beyazlı takım adına 6 kez Avrupa'da gol sevinci yaşarken, Babel toplamda 5 gol kaydetti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BEŞİKTAŞ'IN EN GOLCÜ OYUNCUSU

Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde de takımın en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor.

Geçen sezon Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabilen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ise şu ana dek 5 kez gol sevinci yaşadı. Monaco karşısında attığı penaltı golüyle Şampiyonlar Ligi'nde 5 gole ulaşan Cenk, bu organizasyonda 4 golü bulunan eski Beşiktaşlı futbolcu Oktay Derelioğlu'nu geride bıraktı.

CENK TOSUN VE QUARESMA GÖZÜNÜ HEDEFE DİKTİ

Bu sezon ligde ve Avrupa'da attığı gollerle dikkati üzerine çeken Cenk Tosun, Quaresma ile mevcut kadroda Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncu olarak yer alıyor.

İki futbolcu da Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında şu ana dek 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı oyuncular, Leipzig karşısında yarın 1 gol bulmaları halinde Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü ikinci oyuncusu 12 gollü Bobo'yu yakalayacak.

Beşiktaş'ta Avrupa kupalarında en golcü oyuncu sıralamasında 14 golü bulunan Oktay Derelioğlu, ilk sırada yer alıyor.

TAKIMIN DİĞER GOLCÜLERİ

Mustafa Pektemek ve Oğuzhan Özyakup, ikişer kez rakip fileleri havalandırırken; Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Tolgay Arslan birer kez gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Gökhan Töre ise 5 gol atmıştı.