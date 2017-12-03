Uzay takımı
Beşiktaş, yılın son derbisinde G.Saray’ı darmadağın etti. Lig iyice şenlendi
Muhteşem taraftarı önünde inanılmaz oynayıp futbol ve gol şov yapan Kara Kartal, ezeli rakibi karşısında uzun yıllar unutulmayacak büyük bir zafere imza atarken, tarihi farkı kaçırdı. Goller Cenk, Tosic ve Negredo'dan geldi.
Puan farkını 3'e düşüren siyah-beyazlı ekip, destan yazdığı Devler Ligi'nden sonra Süper Lig'e de ağırlığını koydu. Son 6 maçta 11 puan kaybeden Galatasaray ise zirvedeki yerini tehlikeye attı. Derbi kazanamayan Tudor, iyice topun ağzına geldi.
Puan farkını 3'e düşüren siyah-beyazlı ekip, destan yazdığı Devler Ligi'nden sonra Süper Lig'e de ağırlığını koydu. Son 6 maçta 11 puan kaybeden Galatasaray ise zirvedeki yerini tehlikeye attı. Derbi kazanamayan Tudor, iyice topun ağzına geldi.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
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