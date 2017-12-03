 Uzay takımı – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Uzay takımı

    Uzay takımı

    Beşiktaş, yılın son derbisinde G.Saray’ı darmadağın etti. Lig iyice şenlendi

    Muhteşem taraftarı önünde inanılmaz oynayıp futbol ve gol şov yapan Kara Kartal, ezeli rakibi karşısında uzun yıllar unutulmayacak büyük bir zafere imza atarken, tarihi farkı kaçırdı. Goller Cenk, Tosic ve Negredo'dan geldi.

    Puan farkını 3'e düşüren siyah-beyazlı ekip, destan yazdığı Devler Ligi'nden sonra Süper Lig'e de ağırlığını koydu. Son 6 maçta 11 puan kaybeden Galatasaray ise zirvedeki yerini tehlikeye attı. Derbi kazanamayan Tudor, iyice topun ağzına geldi.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:38
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