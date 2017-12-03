 Ümraniye’de COŞKU, Florya’da ÖFKE! – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Ümraniye’de COŞKU, Florya’da ÖFKE!

    Ümraniye’de COŞKU, Florya’da ÖFKE!
    Derbi sonrası Ümraniye'de büyük bir coşku, Florya'da ise öfke vardı. Siyah-beyazlı kafileyi Ümraniye Tesisleri'nde kalabalık bir grup karşıladı. Meşaleler ve tezahüratlarla karşılanan Beşiktaşlı futbolcular ile teknik, heyet güçlükle tesislere girebildi.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:46
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