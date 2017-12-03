Ümraniye’de COŞKU, Florya’da ÖFKE!

Derbi sonrası Ümraniye'de büyük bir coşku, Florya'da ise öfke vardı. Siyah-beyazlı kafileyi Ümraniye Tesisleri'nde kalabalık bir grup karşıladı. Meşaleler ve tezahüratlarla karşılanan Beşiktaşlı futbolcular ile teknik, heyet güçlükle tesislere girebildi.