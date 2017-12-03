Gurur duydum

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, takımına övgüler yağdırdı: “Ligin son maçı değildi ama gerçekten de önemli bir karşılaşmaydı. Çok iyi oynayan futbolcularım için hangi kelimeyi kullansam az kalır. Sonuçta lideri mağlup ettik”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, özellikle ikinci yarıda iyi oynayarak haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Güneş, "Ligin son maçı değildi ama gerçekten de önemli bir karşılaşmaydı. Sonuçla liderle oynuyorduk. Hem savunmayı hem de hücumu çok iyi yaptık. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Hatalarımızın az, doğrularımızın fazla olduğu bir 90 dakika sergiledik" dedi.



ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET

Yönetime büyük desteklerinden dolayı teşekkür eden tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolcularımla gurur duyuyorum. Bu muhteşem oyunu sergileyen futbolcularıma teşekkür ediyorum. Onlar için hangi kelimeleri, övgüleri kullansam az kalır. Seyir zevki yüksek bir mücadele sergilediler. Taraftarımızın da inanılmaz desteğine ayrıca minnettarız. Bu büyük destekle işlerimiz kolaylaştı. Sonuçta çok önemli bir galibiyet aldık" diye konuştu.