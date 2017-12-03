Dolmabahçe'de karnaval
Beşiktaşlı futbolseverler, 90 dakika boyunca taraftarlık dersi verdi. Tribünler oyuncuları, futbolcular da taraftarları coşturdu
Vodafone Park'ta dün gece Beşiktaşlı taraftarlar da tarih yazdı. Saatler öncesinden stada akın eden 40 bin taraftar, ilk düdükten itibaren 90 dakika boyunca Kara Kartal'a tam destek verdi; marşlarla, tezahüratlar takımı ateşledi. Tribünler coştukça Beşiktaşlı futbolcular da sahada coştu. Özellikle ikinci yarıda gelen gollerle sevinç iyice tavan yaptı. Beşiktaş sahada şiir gibi futboluyla resital çekerken, Beşiktaşlı futbolcular da tribünlerde 'taraftarlık nasıl olur' dersi verdiler. Ayrıca Galatasaraylı taraftarlar da Vodane Park'ta yerini aldı.
KARŞILIKLI TEZAHÜRAT
Gezi Parkı'nda buluşan Galatasaraylı taraftarlar, polis kontrolü eşliğinde stada geldi. Taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlar eşliğinde stada yürüdü. Güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar stadın birçok noktasında arandı. Bu arada Galatasaraylı taraftarların yürüyüşü sırasında ilginç görüntüler yaşandı. Yolun karşısında bulunan iki Beşiktaşlı taraftar formalarını Sarı-kırmızılı taraftarlara gösterdi. G.Saraylılar da 2 Beşiktaş taraftarına tezahüratlarla karşılık verdi.
KARŞILIKLI TEZAHÜRAT
Gezi Parkı'nda buluşan Galatasaraylı taraftarlar, polis kontrolü eşliğinde stada geldi. Taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlar eşliğinde stada yürüdü. Güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar stadın birçok noktasında arandı. Bu arada Galatasaraylı taraftarların yürüyüşü sırasında ilginç görüntüler yaşandı. Yolun karşısında bulunan iki Beşiktaşlı taraftar formalarını Sarı-kırmızılı taraftarlara gösterdi. G.Saraylılar da 2 Beşiktaş taraftarına tezahüratlarla karşılık verdi.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
Dolmabahçe'de karnaval haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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