 ‘G.Saray’ı yeneriz’ – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    ‘G.Saray’ı yeneriz’

    ‘G.Saray’ı yeneriz’
    BEŞİKTAŞ Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Galatasaray'ı yenerek toparlayacaklarını söyledi. Ürkmezgil "Şampiyonlar Ligi motivasyonu ister istemez ligi etkiliyor. Kimse maç seçmiyor. Futbolcularımız mahalle maçına bile çıksa, kazanmaya oynar" dedi. Ürkmezgil "Galatasaray'ı yenip farkı 3'e indiririz" dedi.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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