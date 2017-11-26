 Fatih siftah yaptı – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Fatih siftah yaptı

    Fatih siftah yaptı
    Evkur Yeni Malatyaspor maçında genç oyuncu Fatih Aksoy ligde bu sezon ilk kez forma şansı buldu. Necip Uysal'ın sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından teknik direktör Şenol Güneş, 74. dakikada genç oyuncuyu sahaya sürdü. 20 yaşındaki Fatih, büyük heyecan yaşarken elinden geleni yapmaya çalıştı.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:01
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