 Beşiktaşlı yıldız derbi öncesi sakatlandı! – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Beşiktaşlı yıldız derbi öncesi sakatlandı!

    Beşiktaşlı yıldız derbi öncesi sakatlandı!

    Beşiktaş'ta Pepe ısınma sırasında sakatlandı. Isınmayı yarıda bırakan Portekizli yıldız soyunma odasına gitti...

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, Malatyaspor maçı öncesi sahada ısınırken sakatlandı. Sakatlık sonrası soyunma odasına götürülen Pepe, yapılan ilk müdahale sonrası ilk 11'den çıkarıldı. Şenol Güneş bu sakatlık sonrası Pepe'nin yerine savunmada Necip Uysal'a görev verdi.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:46
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