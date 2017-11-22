 Pepe: Büyük bir aileyiz – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    : Büyük bir aileyiz

    Pepe: Büyük bir aileyiz
    Beşiktaş'ta dünyaca ünlü yıldızı gruptan lider çıktıkları için keyifli olduklarını belirtti. Portekizli stoper Bir üst tura yükselmek güzel. İlk yarı iyi değildik. İkinci yarı hocamızın talimatlarıyla istediğimiz sonucu aldık. Real Madrid ile 3 kez bu kupayı kazandım. Beşiktaş ile bu çıkışı yakalamak da güzel Burada iyi bir aileyiz" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:27
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