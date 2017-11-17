Dilmen: Oğuzhan'ın aklı...
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Akhisarspor maçını yorumladı.
Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Akhisarspor maç sonu yorumları:
Takım bütünlüğünde sorun var. Oğuzhan ile sezon başından beri bir kopuş var. Lucescu'nun Oğuzhan'ı Milli Takım'a alması sonrası acaba devre arasında transfer olacak mı diye düşündüm. Milli Takım kriteri isteniyor ya bazı liglerde. Lucescu 25 kişilik kadroya almadığı Oğuzhan'ı bir anda çağırdı. Yani inşallah yanılıyorumdur ama transfer konusu aklıma geliyor. Oğuzhan'ın kafası burada değil. Lucescu hocası oynattığı zaman Oğuzhan'ı çağırmadı, hocası oynatmadığı zaman Oğuzhan'ı Milli Takım'a çağırdı. O günden beri Oğuzhan'da bir düşüş var. ?
Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Akhisarspor maçına dair ilk yarı yorumları şöyle:
Beşiktaş'ta kilit Oğuzhan ve Babel, ikisini alacak diye düşünüyorum. Her şeyden önce, Oğuzhan'ı alması lazım diye düşünüyorum. Akhisar 0-0 maçı bitiremez. 1 tane atarsa, oyuna ortak olur. 0-0 bitirme şansı az.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:30
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
bırak bu işleri cenk tosun hayatta görüp görebileceğin en çalışkan türk futbolcudur o saydığın 2 isim cenkin tırnağı olamaz kıskanma gurur duy
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) Beşiktaşın gruru türk olarak avrupaya transfer olan en pahalı futbolcu olcak inşAllah :D haydi Cengo catlatmaya devam :D :D :D :D :D :D
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
o öle değil en büyük transfer rüştü reçber dir mancester united - arsenal transfer edicekken direk barselonaya transfer olan ilk türktür bil istedim...
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