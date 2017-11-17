 Dilmen: Oğuzhan'ın aklı... – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Dilmen: Oğuzhan'ın aklı...

    Dilmen: Oğuzhan'ın aklı...

    Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Akhisarspor maçını yorumladı.

    Rıdvan Dilmen, 0-0 sona eren Beşiktaş - Akhisarspor maçını değerlendirdi.

    Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Akhisarspor maç sonu yorumları:

    Takım bütünlüğünde sorun var. Oğuzhan ile sezon başından beri bir kopuş var. Lucescu'nun Oğuzhan'ı Milli Takım'a alması sonrası acaba devre arasında transfer olacak mı diye düşündüm. Milli Takım kriteri isteniyor ya bazı liglerde. Lucescu 25 kişilik kadroya almadığı Oğuzhan'ı bir anda çağırdı. Yani inşallah yanılıyorumdur ama transfer konusu aklıma geliyor. Oğuzhan'ın kafası burada değil. Lucescu hocası oynattığı zaman Oğuzhan'ı çağırmadı, hocası oynatmadığı zaman Oğuzhan'ı Milli Takım'a çağırdı. O günden beri Oğuzhan'da bir düşüş var. ?

    Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Akhisarspor maçına dair ilk yarı yorumları şöyle:

    Beşiktaş'ta kilit Oğuzhan ve Babel, ikisini alacak diye düşünüyorum. Her şeyden önce, Oğuzhan'ı alması lazım diye düşünüyorum. Akhisar 0-0 maçı bitiremez. 1 tane atarsa, oyuna ortak olur. 0-0 bitirme şansı az.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:30
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