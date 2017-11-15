 Beşiktaş'ta Pepe şoku! – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş'ta Pepe şoku!

    Beşiktaş'ta Pepe şoku!

    Beşiktaş'ın yıldızı Pepe, Portekiz'in ABD ile karşılaştığı maçın 10. dakikasında sakatlandı.

    Beşiktaş'ta Pepe şoku yaşanıyor. Siyah Beyazlıların tecrübeli savunmacısı milli maçta sakatlandı. Portekiz ile ABD'nin karşılaştığı maçta 11'de başlayan yıldız oyuncu sakatlık yaşadı. Mücadelenin 10. dakikasında sakatlık yaşayan Pepe, yerini Fenerbahçeli Neto'ya bıraktı. Pepe, sahayı terk ettiği sırada sekerek yürüdüğü görüldü.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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