 Tosic'den büyük fedakarlık – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Tosic'den büyük fedakarlık

    Tosic'den büyük fedakarlık

    Milli arada Milli Takımı kampında bulunan , Beşiktaş'ın ligde cuma günü oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı için Milli Takım kampından erken ayrıldı.

    Zaman zaman yaptığı hatalarla eleştirilere maruz kalan ama bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansıyla herkesi kendine hayran bırakan , Beşiktaş'ın ligde oynayacağı maç için Milli Takım kampını yarıda kesti. 'ın bugün oynadığı Güney Kore maçının kadrosunda yer almayan Tosic, soluğu İstanbul'da aldı ve takımın bu sabah yaptığı antrenmanda yerini aldı.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:30
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