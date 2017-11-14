Tosic'den büyük fedakarlık
Milli arada Sırbistan Milli Takımı kampında bulunan Dusko Tosic, Beşiktaş'ın ligde cuma günü oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı için Milli Takım kampından erken ayrıldı.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 17:30
-
Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz
Toplam 6
Yorum
ismiMİZ bizde futbolcunun değil menejerinin yeteneğine göre kadroya aldıklaı için. işin zor koçum en iyisini yapmışsın Almanyayı seçerek. Başarılar
-
Riva'daki görüşme sona erdi! Karar...
Toplam 14
Yorum
ÇETİN LUCESKU kerim frey i çağırsaydı erdalın yerine daha iyi bir iş yapmış olurdu.
-
Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz
Toplam 6
Yorum
LİVERPOOL BEN OLSAM 1 SN DÜŞÜNMEDEN ALMANYA MİLLİ TAMINI SEÇERİM ALMANLAIR SEÇERSEN PSG JUVE REAL BARÇA MANCHESTER II GİBİ KULÜPLER ALIR ....!
Tosic'den büyük fedakarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.