 Öz güvenim yükseliyor – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Öz güvenim yükseliyor

    Öz güvenim yükseliyor

    Oğuzhan’dan formayı alan Tolgay Arslan, “Performansım sürekli artıyor. Beşiktaş için elimden geleni yapıyorum” dedi

    SON 2 maça 11'de başlayıp Oğuzhan'ı kulübeye gönderen Tolgay Arslan, daha çok süre aldıkça öz güveninin yükseldiğini söyledi. "Üst üste oynayınca performansım yükseliyor. Kendime inancım artıyor" diyen orta saha oyuncusu, "Henüz yüzde 100'le oynamıyorum. Daha iyi olacağım. Ben görev adamıyım. Beşiktaş için elimden geleni yapıyorum. Yeniden yedek kalırsam da sorun etmem. Hocamın kararına saygılıyım" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:09
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