"Git derse giderim, kal derse kalırım"

BEŞİKTAŞ'ın 'Gol Makinesi' Cenk Tosun, beIN Sports Haber TV'ye birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyahbeyazlı forma altında performansını her geçen sezon daha da yükseğe taşıyan milli forvet, hakkında merak edilen her şeyi tüm açıklığıyla anlattı. İşte Beşiktaş ve Türk futbolunun yükselen değeri Cenk'ten inciler: * Gerçekten çok büyük hayaller kurmuştum. Yüzde 100'ünden fazlasını gerçekleştirdim. * Beşiktaş'ta oynamayı hayal ediyordum. Ama vazgeçilmez olmayı, milli takımda 9 numara olmayı, tahmin bile edemiyordum. *Tabi ki artık daha yüksek hedefler koydum. Daha da başarmak istiyorum ve daha fazla çalışmam lazım.



GURUR DUYUYORUM

* BURADA misyonumu doldurduktan sonra Türk bayrağını yurt dışında en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Hedefim yine burada şampiyon olmak. * Başkanımız 'kal' derse yıllarca kalırım. Ama 'git' derse, kulübümüz para kazanacaksa, ben de gururla giderim. * Premier Lig en iyisi. Çok tempolu ve güce dayalı futbol oynanıyor. * Sezon başı büyük rakamlardan bahsedildi, bu gurur vericiydi. Crystal Palace olayı direkten döndü, iyi ki de öyle oldu. 'Hayırlısı olsun' diye dua ettim. * Güzel işler yaptım. Zamanı geldiğinde, başkanımız onay verdiğinde Avrupa'ya gitmek istiyorum.



LOVE, BURAK VE ETO'O

* FUTBOL yaşantım boyunca bir çok forveti kendime örnek aldım, herkesten bir şeyler kaptım. Demba Ba ve Mario Gomez'den çok şey öğrendim. * Almanca iletişim halinde olduğum için çok destek oldular. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Ama en çok Gomez'den kendime bir şeyler kattığımı söyleyebilirim. * Aboubakar genç olmasına rağmen özellikli bir oyuncu, önü açık. İleride iyi paralara İnşallah gider. * Büyük ve isimli oyuncular Türkiye'ye geliyor. Burada Love, Burak ve Eto'o yu beğeniyorum.





Saha içinde kavga oluyor

BENİM en iyi anlaştığım oyuncular Necip, Oğuzhan, Atınç ve Tolgay. Futbolda saha içinde takımı düşünüyorsun, ister istemez kavgalar olabiliyor. Maç sonu değil, saha içinde bile zaman zaman anlaşamayabiliyoruz ama olay orada bitiyor. Saha içinde olanlara kimse kafayı takmasın, ufak tefek şeyler olabiliyor. Ama büyük kavgalar bizim takımda hiçbir zaman olmadı.



11 kişi defans yapıyorlar

SAHAYA her maçımızı kazanmak için çıkıyoruz, özellikle bu sezon hep bu özgüvenle mücadele ettik. Elimizden geleni yapıyoruz. Ligde bize karşı 11 kişi defans yapılıyor ve rakiplerimiz bize karşı kendilerini göstermek istiyor. Bazı maçlarda bu zorluğu aşamadık ama bir çok maçta bu sorunun üstesinden gelmeyi bildik. İki sene şampiyon olmamız da bunun göstergesi.



3 günde bir maç kolay değil

ZOR dönemden geçiyoruz. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Gerçekten kolay değil ama toparlamak için yeterli bir süreç. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes kendisine iyi bakıyor. Her maça yüzde yüz ile çıkmaya çalışıyoruz. Bunun bilincindeyiz. İyi dinleniyoruz, uyku en önemlisi. İyi çalışıyoruz, bu yüzden de herkes sahada 'fit' oluyor. Başarının sırlarından biri de bu bence.



Devler Ligi'nde hedef büyük

KURADAN dolayı sevinmiştik ama 4 maçta 10 puan alacağımızı düşünmüyorduk. İyi işler yapıyoruz. Gruptan çıkacağımızı söylemiştik, çıkma adına da büyük avantaj yakaladık. Hedefimiz gruptan birinci çıkmak. Maç maç gitmeliyiz. Önce Porto ve Leipzig maçını oynayıp rakibe göre gitmeliyiz. Burası büyük bir turnuva. Hedeflerimiz büyük, ama hedef koymak doğru olmaz.





Yerin dibine giriyorum

MAÇLARDAN sonra analiz yapmayı seviyorum. Hocalarımız da bize videolarımızı gösteriyor. Kendi kritiğimi yapmayı seviyorum. Kaçırdığım gollerde yerin dibine giriyorum. Keşke iyi vursaydım diyorum. Ama güzel bir hareket ya da bir gol attığımda da gururla izliyorum. Bu arada bizim takımda karakteri sıkıntılı oyuncular yok. Herkesi çok seviyorum, burada arkadaşlık değil de kardeşlik var.



3 atıyorum, niye 4 değil diyor!

BAŞARIMIN %50'sinden fazlası ailemden dolayı. Güzel bir evliliğim var, eşime teşekkür ediyorum. Annem ve babamın sayesinde buralara geldim, onların hakkını asla ödeyemem. Ailede en çok beni eleştiren babam... Konya'da 3 gol attığımda 'Artık bu kez beni över' demiştim ama 'Bir gol daha atabilirdin, şurada şunu yapabilirdin' diyerek gazımı almaya çalıştı ama bence çok da iyi yapıyor.



Haykıra haykıra sevinmek

MİLLİ maçlarda haykıra haykıra sevinmek istiyorum. Yurt dışında 80 milyonu temsil ediyorsun. Finlandiya maçında iki gol attım ama turnuvaya katılamadığımız için sevincimi paylaşamadım. İçimden tabii ki sevindim ama burukluk olduğu için dışarıya yansıtamadım. İzlanda'ya da goller atıp haykıra haykıra sevinmek isterdim ama olmadı. Keşke yapabilseydim, keşke doyasıya sevinebilseydik.



Ne!.. 150 milyon euro mu?

BENİM için ifade edilen 'Monaco prensi, Tosun Paşa' sözleri yeni moda oldu. Bir caps gördüm; birine el vermeden önce, tam karşımdakini kesmişler ve 'Cenk Tosun kendisinden daha iyi bir forvete el veriyor' yazıyordu. Bir de 150 milyon euro'lar falan... Bunlar beni güldürüyor. Bu arada taraftarımıza ayrı sevgi duyuyorum. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Allah razı olsun, yüzlerini kara çıkarmayacağız.



Baştan işi sıkı tutmadık

MİLLİ takımda arkadaşlık sorunu yok. Çok şanssız maçlar yaşadık. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik ve son maçlardan galip ayrılsaydık gruplara kalabilirdik. Biz maalesef sonlara bıraktık, başta sıkı tutmadık. 'Biz bitti demeden bitmez' olayına getirmeye çalıştık. İlk başlarda konsantre olamadık. İzlanda maçıyla koptuk. Bu turnuvayı unutup, gelen elemeleri iyi geçirip turnuvalara kalmak istiyoruz.



Gençler bu işten 'zevk' almalı

GENÇLERE tavsiyem şu; yaptıkları işten kesinlikle zevk almaları lazım, her zaman zevkle futbol oynasınlar. Benim en büyük tecrübem şu, sadece takım idmanı yetmiyor, ekstra antrenman yapmalarını tavsiye ediyorum. Takım idmanı ile bir yere kadar gidebiliyorsunuz, özel antrenmanlar sizi en üst seviyeye getiriyor. Çok çalışmalarını ve ayrıca eğitimlerine de önem vermelerini tavsiye ederim.



Taş yerinde ağırdır

CENK'i aslında G.Antep'teki futbolundan itibaren yorumlamak lazım. Hep üstüne koyarak devam etti. Bundan öncesi senelerde yedek kalmasının nedeni, yine kendisi geliştirmesiyle alakalı bir durumdu. Ama artık Cenk, rüştünü ispat etti. Fakat bir şeyi de unutmamak lazım ki, taş yerinde ağırdır. Cenk de, Beşiktaş'ın 11'inde yer aldığı için kendini kendini şanslı saymalı. Öyle bir kadroyla oynadığı için, o kadronun da kendisine katkılarını unutmaması lazım. Kendisi çok özel bir futbol, buna saygı duyuyorum. İngiltere'ye giderse, ki bana göre gerek futbol kumaşı, gerekse fiziki yapısı itibarıyla tam oraya uygun bir futbolcu; başarıyı olacaktır. Bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ta futbol hayatını noktalamasından yanayım. Cenk her durumda; gitse de kalsa da Beşiktaş'a çok fayda sağlayacaktır



Mini yorum Erol Kaynar