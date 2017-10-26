 Hani verdiğin sözler!.. – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Hani verdiğin sözler!..

    Hani verdiğin sözler!..

    Süper Lig’de toplam 273 dakika süre alan İspanyol yıldız, yaptığı bir asist dışında skora katkı sağlayamadı. Bu performansıyla da siyah-beyazlı takımın son dönemlerinde forma giyen yabancı forvetler arasında en kötüsü oldu

    Beşiktaş'a transfer olduğunda kulübün televizyonuna çıkan , "Bu sezon kaç gol atmayı hedefliyorsun?" sorusuna bir kağıda "35" yazarak cevap vermişti. Ancak İspanyol yıldız, ortaya koyduğu performansla büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Henüz golle buluşamayan 32 yaşındaki futbolcu, ilk 9 haftalar baz alınarak yapılan değerlendirmede son dönemde siyah-beyazlı formayı giyen yabancı forvetler arasında en kötüsü oldu. Ligde 273 dakika sahada kalan Negredo, gol pozisyonuna giremezken, rakip kaleye 3 şut gönderdi ve bunun sadece 1'inde isabet bulabildi, skora ise bir asistlik katkı sağladı.

    ATİBA, PEPE VE TOSİC'E GEÇİLDİ
    Listedeki en başarılı isim olan Mario Gomez, 2015- 2016 sezonunun ilk 9 haftasında 16 gol pozisyonuna girip, 7 gol kaydetti. Bobo, 2010-2011 sezonunda 6 golle ikinci sırada yer aldı. Negredo'dan daha az süre alan Holosko (2011- 12) ve Almeida (2011-12), buna rağmen hem skora katkı hem de gol pozisyonu değerlerinde İspanyol yıldızın önüne geçmeyi başardı. Bununla beraber Tosic 2 gol pozisyonuna girip, 2 gol atarken; Atiba ve Pepe ise 1'er gol pozisyonuna girip gol atmayı başardılar. Üç savunma adamı, Negredo'yu geride bıraktı.

    (Sabah)
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 06:38
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