Hani verdiğin sözler!..
Süper Lig’de toplam 273 dakika süre alan İspanyol yıldız, yaptığı bir asist dışında skora katkı sağlayamadı. Bu performansıyla da siyah-beyazlı takımın son dönemlerinde forma giyen yabancı forvetler arasında en kötüsü oldu
ATİBA, PEPE VE TOSİC'E GEÇİLDİ
Listedeki en başarılı isim olan Mario Gomez, 2015- 2016 sezonunun ilk 9 haftasında 16 gol pozisyonuna girip, 7 gol kaydetti. Bobo, 2010-2011 sezonunda 6 golle ikinci sırada yer aldı. Negredo'dan daha az süre alan Holosko (2011- 12) ve Almeida (2011-12), buna rağmen hem skora katkı hem de gol pozisyonu değerlerinde İspanyol yıldızın önüne geçmeyi başardı. Bununla beraber Tosic 2 gol pozisyonuna girip, 2 gol atarken; Atiba ve Pepe ise 1'er gol pozisyonuna girip gol atmayı başardılar. Üç savunma adamı, Negredo'yu geride bıraktı.
(Sabah)
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:38
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Caner'e soruşturma
Toplam 17
Yorum
Adam Ya geçin bunları. Fb li volkan Demirel küfür etti gi zaman herşey normal. Ama bjk kesen biri ettiği zaman. Soruşturma.
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Tosic ve Talisca ifade verdi
Toplam 14
Yorum
kartal Beşiktaşın üzerine 4 koldan yüklenen türk milletini onurlandırmak için şampiyonlar liginde ter döküyo takımımız. Adelet sadece Beşiktaşa var
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Trabzonspor G.Saray maçına forvetsiz çıkıyor
Toplam 31
Yorum
Gslı Hesap kitap hep size yapılıyor..Takım 3-0 önde 2.yarı adamı oyundan alayım demiyor hoca.Sonra bana ırkçılık yaptı diyor yürü git ordan..
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