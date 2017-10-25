 VAR için harekete geçildi! İstanbul'daki maçlarda denenecek – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    VAR için harekete geçildi! İstanbul'daki maçlarda denenecek

    VAR için harekete geçildi! İstanbul'daki maçlarda denenecek

    VAR (Video Yardımcı Hakem Sistemi) Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul'da oynanacak 3 maçta denenecek.

    Dünyada ve Türkiye'de şimdiden çok tartışılan VAR 10. haftadaki 3 maçta ilk defa denenecek.

    Kulüpler Birliği'nin baskısı federasyonu VAR uygulaması için harekete geçirdi.

    İstanbul'da oynanacak olan Kasımpaşa Göztepe, Başakşehir TM Akhisar ve Fenerbahçe Kayseri maçlarında VAR denenecek.

    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:52
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