VAR için harekete geçildi! İstanbul'daki maçlarda denenecek

Dünyada ve Türkiye'de şimdiden çok tartışılan VAR 10. haftadaki 3 maçta ilk defa denenecek.



Kulüpler Birliği'nin baskısı federasyonu VAR uygulaması için harekete geçirdi.



İstanbul'da oynanacak olan Kasımpaşa Göztepe, Başakşehir TM Akhisar ve Fenerbahçe Kayseri maçlarında VAR denenecek.