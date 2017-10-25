 Caner Erkin’in kafası karışmış! – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Caner Erkin’in kafası karışmış!

    Caner Erkin’in kafası karışmış!
    Caner Erkin'in son oynanan Başakşehirspor maçında hakem Mete Kalkavan'a yaptığı davranışın savunulacak hiç bir yanı yok. Caner kardeşim, sana "fişek" dedik ama herhalde kafan karıştı. Bacağındaki kaslara yüklen, çenendekileri daha az yor. Maalesef Caner'in son maçlarda psikolojik bozuk. Bu açık seçik görülüyor. Caner dün bir açıklama yaparak., kamuoyundan özür diledi. Bu Caner'i küçültmedi, aksine kendisi hakkında yapılan olumsuz eleştiriler artık azalacaktır. Başkan Fikret Orman'ın Caner Erkin için yaptığı açıklamalarda, oyuncusunu eleştirmesini de doğru buldum.

    Mini yorum: Sinan Vardar
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:13
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