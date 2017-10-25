Caner Erkin’in kafası karışmış!
Mini yorum: Sinan Vardar
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:13
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Çakır'a sert sözler: Erkek gibi davranmadı
Toplam 18
Yorum
gs4ever bilader sacma sapan konusma! adam haklı.ac maci tekrar izle! her 2 li mucadelede fenere faul caldilar ta ki belhanda atilana kadar.
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Beşiktaş eski günleri arıyor
Toplam 3
Yorum
realist takımda bazı önemli futbolcular yaşlandı yoğun tempoyu kaldıramıyor yeni transferlerin neredeyse çoğunluğundan verim alınamadı sorun bunlar
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Galatasaray, Fenerbahçe emsali ile savunma yapacak
Toplam 5
Yorum
SYT.33 Doğrusu da o zaten
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