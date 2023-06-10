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Türkiye 89 - 64 Yeni Zelanda (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Yeni Zelanda'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk etti. Milliler, karşılaşmadan 89-64 galip ayrıldı.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 20:59
Türkiye 89 - 64 Yeni Zelanda (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2023 FIBA Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında ağırladığı Yeni Zelanda'yı 89-64 mağlup etti.

Karşılaşmaya, hücumlarda karşılıklı sayı üreterek başlayan ekipler, ilk 5 dakikalık bölümü 8-8 beraberlikle geçti. Son bölümde Gökşen Fitik ve Meltem Yıldızhan'dan gelen sayılarla oyuna ağırlığını koyan milliler, çeyreği 19-12 üstün tamamlayan taraf oldu.

İkinci periyotta farkı eritmeye çalışan konuk ekip, Krystal Leger-Walker'in iyi oyunuyla ilk bölümde farkı 3 sayıya kadar indirmesine rağmen (25-22), Alperi Onar'ın sayılarıyla tekrar çıkış yakalayan Türkiye, çeyreğin son 4 dakikasına 30-22 önde girdi. Çekişmeye sahne olan son bölümde, Yeni Zelanda farkı 2 sayıya kadar düşürse de (30-28), Pelin Derya Bilgiç'in üçlükleriyle 11 sayılık fark yakalayan Türkiye, devreyi 39-28 üstün bitirdi.

Üçüncü periyotun ilk yarısında iyi oyununu sürdüren ve rakibinin çift hanelerdeki farkı eritmesine izin vermeyen Türkiye, son bölümdeyse rakibini üçlük yağmuruna tuttu. Milliler Sevgi Uzun, Derin Erdoğan, Meltem Yıldızhan ve Gökşen Fitik'ten bulduğu üçlüklerle son çeyreğe 22 sayılık farkla, 67-45 önde girdi.

Son çeyrekte de oyundan kopmayan ve Derin Erdoğan'ın üst üste üçlükleriyle farkı bitime 8 dakika kala 26 sayıya kadar çıkaran (73-47) Türkiye, karşılaşmayı 89-64 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Yücel Çilingir, Murat Amaç

Türkiye: Pelin Derya Bilgiç 6, Sevgi Uzun 13, Feride Şevval Akalan 2, Olcay Çakır Turgut 4, Melis Gülcan 3, Gökşen Fitik 10, Alperi Onar 11, Derin Erdoğan 12, Zeynep Şevval Gül 2, Elif Bayram 2, Meltem Yıldızhan 8, İlayda Güner 10, Esra Ural Topuz 6

Yeni Zelanda: Taia, Krystal Leger-Walker 8, Charlisse Leger-Walker 9, Beck 11, Taulelei, Davidson 12, Tamlo, Kelman-Poto, Heremaia 7, Reed 12, Dalton 3, Hunter 2

1. Periyot: 19-12

Devre: 39-28

3. Periyot: 67-45

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