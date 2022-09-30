BASKETBOL HABERLERİ | A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi!

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu konuyla ilgili açıklama yayınladı.
TBF açıklamasında, "FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Kadın Milli Takımı'nda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi. Memnun, 2015-2018 yılları arasında A Kadın Milli Takım başantrenörlüğüne getirilmiş ve 2015 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2016 Rio Olimpiyatları, 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile 2018 Kadınlar Dünya Kupası'nda görev yapmıştı." ifadelerini kullandı.
İŞTE TBF'NİN AÇIKLAMASI
Hoş geldin Ekrem Memnun! 🇹🇷— TBF (@TBF) September 30, 2022
A Kadın Milli Takımımızın Başantrenörü Ekrem Memnun'a başarılar dileriz. 🏆
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