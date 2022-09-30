BASKETBOL HABERLERİ | A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi!

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu konuyla ilgili açıklama yayınladı.

TBF açıklamasında, "FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Kadın Milli Takımı'nda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi. Memnun, 2015-2018 yılları arasında A Kadın Milli Takım başantrenörlüğüne getirilmiş ve 2015 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2016 Rio Olimpiyatları, 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile 2018 Kadınlar Dünya Kupası'nda görev yapmıştı." ifadelerini kullandı.

İŞTE TBF'NİN AÇIKLAMASI