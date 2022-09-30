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BASKETBOL HABERLERİ | A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi!

Son dakika haberleri... Potanın Perileri'nde Ekrem Memnun dönemi tekrar başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu yaptığı açıklamayla Memnun'un A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 14:13
BASKETBOL HABERLERİ | A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi!

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu konuyla ilgili açıklama yayınladı.

TBF açıklamasında, "FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Kadın Milli Takımı'nda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi. Memnun, 2015-2018 yılları arasında A Kadın Milli Takım başantrenörlüğüne getirilmiş ve 2015 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2016 Rio Olimpiyatları, 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile 2018 Kadınlar Dünya Kupası'nda görev yapmıştı." ifadelerini kullandı.

İŞTE TBF'NİN AÇIKLAMASI

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