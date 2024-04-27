Geçmiş olsun Ataman

THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında İsrail ekibi Maccabi'yi sahasında 95-79 yenen Yunan temsilcisi Panathinaikos'un Koçu Ergin Ataman, rakip takımın teknik heyetinin kendisini tehdit ettiğini açıklamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ergin Ataman'ı telefonla arayarak desteğini iletti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında kendisine, "İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin" şeklinde sözler sarf edildiğini dile getiren Ataman, "Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye Basketbol Federasyonu da Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörlüğünü yapan Ergin Ataman için bir destek mesajı paylaştı.