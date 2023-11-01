Haberler Basketbol Porto: 84 - 67 Manisa Büyükşehir Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Porto: 84 - 67 Manisa Büyükşehir Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda deplasmanda Portekiz'in Porto takımına konuk oldu. Ege temsilcisi karşılaşmadan 84-67'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 23:05
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Porto: 84 - 67 Manisa Büyükşehir Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Portekiz'in Porto takımına 84-67 mağlup oldu.

Porto kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 20-18 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 37-35 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreği 61-54 önde geçen Portekiz temsilcisi, son çeyrekte farkı açarak salondan 84-67 galip ayrıldı.

Porto grupta 3'te 3 yaparken, Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk yenilgisini aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, 8 Kasım Çarşamba günü sahasında Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı ağırlayacak.

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