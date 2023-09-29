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Süper kızlar

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Avrupa’da bir destan daha yazdı. Sarı-lacivertliler, FIBA Süper Kupa maçında Fransa’nın LDLC ASVEL ekibini 109-52 yenerek şampiyon oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 06:50
Süper kızlar

Kadınlar Avrupa Basketbolunda Fenerbahçe Alagöz Holding fırtınası esmeye devam ediyor. Geçen sezon Euroleague şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan sarı-lacivertliler, FIBA Süper Kupa'yı da müzesine götürerek destan yazdı. Türk basketbol tarihinde bir ilki başaran Kanarya, FIBA Süper Kupa maçında Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibini 109-52 yenerek kupanın sahibi oldu.

EZİP GEÇTİLER

Karşılaşmanın ilk periyodunu 26-16 önde geçen sarı-lacivertli takım, soyunma odasına da 51-28 önde girdi. Üçüncü çeyreği 84-38 üstün tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, müsabakadan 109-52 galip ayrıldı. Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa tarihinde 100 sayı barajını geçen ilk takım oldu. Sarı-lacivertli takım, karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide kupasını aldı. Fenerbahçe kupa töreni sonrası büyük mutluluk yaşadı.

ERİK DALI OYNADILAR

Sarı-lacıvertli basketbolcular Fransa'da elde edilen destansı şampiyonluğu salonda büyük coşkuyla kutladı. Fransa'nın Lyon kentinde oynanan maçın ardından kızlarımız, erik dalı oynayarak eğlendi.

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