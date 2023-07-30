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Türkiye 61-57 Belçika (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Litvanya’nın ev sahipliğinde Vilnius ve Klaipeda kentlerinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Basketbol Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden ay-yıldızlılar, ikinci maçında Belçika'yı 61-57 mağlup etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 21:01
Türkiye 61-57 Belçika (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Litvanya'nın ev sahipliğinde Vilnius ve Klaipeda kentlerinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, ikinci maçında Belçika'yı 61-57 mağlup etti.

Vilnius Jeep Arena'daki müsabakada milliler, ilk yarıyı 37-25 geride tamamlarken ikinci yarıda üstün bir oyun sergileyerek sahadan 61-57 galip ayrıldı.

Millilerde Berfin Sertoğlu 24 ve Selin Gül 15 sayı kaydetti. Belçika'da ise Nastja Classeens 21 sayıyla oynadı. Ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki üçüncü maçında 1 Ağustos Salı günü 15.30'da Letonya ile karşılaşacak.

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