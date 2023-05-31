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Darüşşafaka 84-86 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi 2'nci maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya geldi. Anadolu Efes rakibini 86-84'lük skorla mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 20:21
Darüşşafaka 84-86 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi 2'nci maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka Lassa'yı 86-84 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi. Anadolu Efes'in yarı finaldeki rakibi Fenerbahçe Beko-Tofaş eşleşmesinin kazananı olacak.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu
DARÜŞŞAFAKA LASSA: Doğuş Özdemiroğlu 4, Olaseni 27, Starks 12, Yeboah 18, White 5, Can Korkmaz 7, Ercan Osmani 4, Cullough 7, Eray Büyükcangaz
ANADOLU EFES: Clyburn 4, Larkin 18, Beaubois 15, Zizic 11, Bryant 7, Micic 21, Furkan Haltalı 4, Erten Gazi 3, Buğrahan Tuncer, Egehan Arna 3
1'İNCİ PERİYOT: 24-20
İLK YARI: 44-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-61
5 FAUL: 25.04 Zizic (Anadolu Efes)

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