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Tarihi sezon

Türk sporu, basketbol ve voleybol or organizasyonlarında altın yılını yaşıyor. F.Bahçe, Avrupa şampiyonu olurken gözler 20 Mayıs’ta Vakıfbank ile Eczacıbaşı arasındaki finale çevrildi

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 06:50
Tarihi sezon

Türkiye uzun yıllardır yatırım yaptığı basketbol ve voleybol branşlarında kupalar kazanmaya devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Euroleague'de şampiyonluğa ulaştı. Türk finaline sahne olan organizasyonda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 yenerek Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Sarı-lacivertliler, 5. kez final oynadığı Euroleagu'de ilk şampiyonluğuna uzanarak tarih yazdı.


11 SEZONDA 7 KEZ KAZANDIK
Bu sezon Türk ekipleri voleybola damga vurmayı başardı. CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde üç takım ülkemizi temsil etti. Vakıfbank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Dynavit, turnuvada son dört takım arasına girdi. Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit, finalde mücadele etme hakkı kazandı. Dev final, 20 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Böylece son 11 sezonun 7'sinde olduğu gibi kupa bir kez daha Türkiye'ye gelecek.


F.BAHÇE'NİN HEDEFİ F4!
Futbol dışı branşlarda tarihi bir sezon yaşayan F.Bahçe, THY Avrupa Ligi'nde de son 8 takım arasına kaldı. Sarı-lacivertliler, Olympiakos'la eşleşti. Seriden zaferle ayrılmak isteyen F.Bahçe adını Final Four'a yazdırmayı planlıyor.

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