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Anadolu Efes'ten Ergin Ataman açıklaması! 'Takımın başında yer almayacak'

Anadolu Efes, Başantrenör Ergin Ataman'ın sağlık sebebiyle Büyükçekmece Basketbol karşısında takımın başında olmayacağını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 15:12
Anadolu Efes'ten Ergin Ataman açıklaması! 'Takımın başında yer almayacak'

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ergin Ataman'a zatürre teşhisi konulduğunu ve bugünkü Büyükçekmece maçında takımın başında yer alamayacağını duyurdu.

Açıklamada Ataman'ın salı günü çekilecek tomografinin ardından ALBA Berlin maçında takımın başında olup olmayacağına karar verileceği belirtildi.

Anadolu Efes tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

17.03.2023 Cuma günü semptomlarının artması nedeniyle yapılan kontroller sonucunda zatürre teşhisi konulmuştur. Sayın Ataman'ın tedavisine hastanede yatılı olarak devam edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Hastalığı sebebiyle Başantrenörümüz Ergin Ataman, Anadolu Efes - ONVO Büyükçekmece Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçında takımımızın başında yer alamayacaktır.

Kendisinin tedavisi olumlu seyretmekte olup, 21.03.2023 Salı günü yeniden çekilecek tomografi Doçent Doktor Hande İkitimur tarafından değerlendirilecek ve 23.03.2023 Perşembe günü oynayacağımız Alba Berlin maçında kendisinin takımın başında olup olamayacağına karar verilecektir.

Başantrenörümüz Sayın Ergin Ataman'a acil şifalar dileriz."

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