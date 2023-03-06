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ÇBK Mersin Yenişehir 75-58 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi ÇBK Mersin Yenişehir 75-58'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 20:01
ÇBK Mersin Yenişehir 75-58 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU ÖZET)

NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-58 yendi.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ziya Özorhon, İbrahim Altıntaş, Ali Osman Kanık

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 9, Gray 17, Holingsvorth 8, Hayes 15, Crvendakic 9, Gamze Takmaz 2, Özge Özışık 3, Sinem Ataş 8, Esra Ural Topuz 4

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 12, Pelin Derya Bilgiç 4, Işıl Alben 1, McCovan 19, Stevens 17, Pulvere 5, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez

1. Periyot: 24-16

Devre: 47-32

3. Periyot: 63-46

Maç sonucu: ÇBK Mersin Yenişehir 75-58 Galatasaray Çağdaş Faktoring

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