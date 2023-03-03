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Bursa Uludağ Basketbol 51 - 113 BOTAŞ (MAÇ SONUCU ÖZET)

INK Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bursa Uludağ Basketbol ile BOTAŞ karşı karşıya geldi. Mücadeleden BOTAŞ 113-51'lik skorla galip ayrıldı. İşte haberin detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 18:17
Bursa Uludağ Basketbol 51 - 113 BOTAŞ (MAÇ SONUCU ÖZET)

NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 113-51 yendi.

İŞTE MAÇTAN DETAYLAR

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Zafer Yılmaz, Abdullah İlik, Furkan Keseratar

Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Uca 6, Carter 4, Gonca Karataş 8, Özge Kavurmacıoğlu 13, Ecrin Öztürk, İlsu Darıcıoğlu, Tuğçe Turus 2, Deniznur Çakır, Fluker 18

BOTAŞ: Melis Gülcan 10, Rana Uçar 4, Ayşegül Günay Aladağ 11, Hatice Pelin Gülçeki 7, Sevgi Uzun 23, Sehernaz Çidal 3, Meltem Avcı 7, Işılay Eğin 13, McCall 19, Doyle 7, Ronahi Zilan Kıran 9

1. Periyot: 17-23

Devre: 28-52

3. Periyot: 44-82

Maç sonucu: 51-113

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