Türk Telekom - Trento basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. 5. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom, İtalya temsilcisi Trento ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - Trento basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRK TELEKOM - TRENTO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türk Telekom - Trento basketbol maçı 23 Kasım Çarşamba günü saat 19:45'te TRT SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

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