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Türk Telekom - Trento basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Türk Telekom ile Trento karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - Trento basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 17:01 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 17:10
Türk Telekom - Trento basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. 5. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom, İtalya temsilcisi Trento ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - Trento basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRK TELEKOM - TRENTO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türk Telekom - Trento basketbol maçı 23 Kasım Çarşamba günü saat 19:45'te TRT SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

TÜRK TELEKOM - TRENTO MAÇINI CANLI İZLE

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