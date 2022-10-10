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Fenerbahçe Beko Onvo Büyükçekmece Basketbol maçından galibiyetle ayrıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 seoznu ikinci karşılaşmasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'a konuk olan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 80-85 galip ayrıldı ve 2'de 2 yaptı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 21:25
Fenerbahçe Beko Onvo Büyükçekmece Basketbol maçından galibiyetle ayrıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 85-80 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk 5 dakikası, Şehmus, Motley, Guduric ve Wilbekin'le sayılar bulan konuk ekip Fenerbahçe Beko'nun 15-7 üstünlüğüyle geçildi. Wilbekin'in etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, bir ara 11 sayılık fark yakaladığı ilk periyodu, 25-17 önde bitirdi.

İkinci periyotta ev sahibi ekip, Crawford, Rivers ve Can Maxim Mutaf'la bulduğu sayılarla farkı, bitime 5 dakika kala 2 sayıya kadar düşürdü. Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen son 5 dakikalık bölümde ise fark 4'e yükseldi ve Fenerbahçe Beko devreye 42-38 üstünlükle girdi.

Maçın üçüncü periyoduna etkili başlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol, Crawford ve Can Maxim Mutaf'la bulduğu sayılarla, çeyrek bitimine 8,5 dakika kala ilk kez 1 sayıyla öne geçti. Çekişmeli geçen sonraki bölümde Guduric ve Edwards'ın üçlükleriyle oyuna tekrar hakim olan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği de 5 sayılık farkla, 64-59 önde kapattı.

Karşılaşmanın son periyodunda sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu, Guduric ve Edwards'ın sayılarıyla etkili oyununu sürdürdü ve bitime 5,5 dakika kala tekrar çift haneli farklara ulaştı: 75-61. Ev sahibi ekip, 15 sayıya kadar çıkan farkı, Rivers, Kulvietis ve Sajus'un etkili oyunuyla son 1 dakikalık bölümde 3'e kadar indirdi. Rakibinin direncine rağmen oyunu bırakmayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 85-80 üstünlükle ayrılmayı başardı.

ÇEYREK SKORLARI
1.Çeyrek: 17-25
2.Çeyrek: 21-17
3.Çeyrek: 21-22
4.Çeyrek: 21-19

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