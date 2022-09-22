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Pınar Karşıyaka: 87 - 98 Fenerbahçe Beko | Pınar Cup

Fenerbahçe Beko, Pınar Cup turnuvasının ilk karşılaşmasında Pınar Karşıyaka'yı 98-87 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 23:03
Pınar Karşıyaka: 87 - 98 Fenerbahçe Beko | Pınar Cup

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi ligin iddialı iki takımı Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko'yu İzmir'deki Pınar Cup 2022'de karşı karşıya getiren özel maçta gülen taraf konuk ekip sarı-lacivertliler oldu: 87-98. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele tamamen dolu tribünler önünde oynandı. Pınar Karşıyaka'nın maç akşamı İzmir'e ulaşan yeni transferi Litvanyalı forvet Mindaugas Kuzminskas maçı saha kenarında izledi. Geçen hafta EuroBasket 2022'de Polonya Milli Takımı'yla yarı final oynayıp şampiyona dönüşü Panathinaikos'la anlaşan eski Pınar Karşıyakalı Mateusz Ponitka da maçı tribünden izledi.


İlk periyotta Metecan ve Edwards'la etkili olan Fenerbahçe, öne geçip 10 dakikalık bölümü 25-18 tamamladı. İkinci periyodun başında fark 11 sayıya kadar çıksa da yeni pivotu Delgado'nun oyuna girmesiyle pota altından üst üste sayılar bulan Karşıyaka, maça denge getirdi. İlk yarı ev sahisinden Kenan Sipahi'nin turnikesiyle 42-38 konuk ekip lehine bitti. Üçüncü periyotta yeni transferlerinden Wilbekin'in skorer oyunuyla kontrolü yeniden eline alan sarı-lacivertliler farkı tekrar açtı. Dördüncü periyot 72-65 Fenerbahçe üstünlüğüyle başladı. Son 10 dakikada McCollum'la 3 kez farkı 3 sayıya kadar düşüren Kaf-Kaf'a Wilekin ve Edwards'ın kritik basketleriyle yanıt veren Fenerbahçe salondan 98-87 galip ayrıldı.

Turnuvada yarın saat 20.00'de aynı salonda Fenerahçe - BC Prometey maçı oynanacak.

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