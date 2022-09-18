İspanya 88-76 Fransa | EuroBasket 2022

2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nı, Fransa'yı 88-76 yenen İspanya kazandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan finalde, turnuvadaki tek şampiyonluğuna 2013'te ulaşan Fransa ile 3 şampiyonluğu bulunan İspanya karşılaştı.

İlk çeyreği 23-14 önde geçen İspanya, devre arasına 2,5 dakika kala farkı 21 sayıya (47-26) çıkardı. Fransa kalan bölümde 11-0'lık seri yakalayınca soyunma odasına İspanya'nın 47-37'lik üstünlüğüyle gidildi.

3. periyoda Yabusele'nin art arda sayılarıyla başlayan Fransa, 3 dakika içinde farkı 3 sayıya (49-46) indirdi. Fakat İspanya, hücum ribauntlarından bulduğu ikinci şans basketleri ve 3 sayı çizgisindeki isabetli atışlarıyla son 10 dakikaya 66-57 önde başladı.

Juancho Hernangomez ve Brown'ın etkili oyunuyla farkı kapanmasına izin vermeyen İspanya, sahadan 88-76 galip ayrıldı.

İspanya, 2009, 2011 ve 2015'ten sonra tarihinin 4. Avrupa şampiyonluğuna uzandı. İspanya böylece son 6 turnuvada 4. kez şampiyon oldu.

İspanya'yı galibiyete, 9'da 7 üç sayı isabetiyle attığı 27 sayının yanı sıra 5 de ribaunt alan Juancho Hernangomez ve 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Brown taşıdı.

Fransa cephesindeyse Fournier 23 sayı, Heurtel 16 sayı, 7 asist ve Yabusele 13 sayı, 6 asistle oynadı.

3'üncülük maçında ise ev sahibi Almanya, Polonya'yı 82-69 mağlup etti. Almanya böylece 2. sırada bitirdiği 2005'ten bu yana şampiyonadaki en iyi derecesini elde etti.

1. Çeyrek: İspanya 23-14 Fransa

2. Çeyrek: İspanya 24-23 Fransa

3. Çeyrek: İspanya 19-20 Fransa

4. Çeyrek: İspanya 22-19 Fransa