Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem'de oynanan karşılaşmadan Fenerbahçe Beko 90-82 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla seride durumu 3-1 yapan Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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