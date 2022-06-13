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Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes 92-80 mağlup etti. Seride durumu 3-1 yapan Fenerbahçe 4 yıl sonra şampiyon oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlileri tebrik etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 23:00
Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem'de oynanan karşılaşmadan Fenerbahçe Beko 90-82 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla seride durumu 3-1 yapan Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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