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Olympiakos - Anadolu Efes Final Four maçı | CANLI

Türk Hava Yolları Euroleague Final Four Dörtlü Final ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu Olympiakos - Anadolu Efes karşılaşmasının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz..

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 20:00 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 20:04
Olympiakos - Anadolu Efes Final Four maçı | CANLI

Türk Hava Yolları Euroleague Final Four Dörtlü Final'deki ilk karşılaşmada, Olympiakos ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Olympiakos ile Anadolu Efes karşılaşmasının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

OLYMPIAKOS 45-51 ANADOLU EFES (3. Periyot oynanıyor)


OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

THY Euroleague'in Dörtlü Final'deki ilk maçında Anadolu Efes ile Olimpiakos karşı karşıya geliyor. Olympiakos - Anadolu Efes maçını BeIN Sports HABER'den canlı olarak izleytebilirsiniz.

ANADOLU EFES VE OLIMPIAKOS 45. RANDEVUDA

Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Anadolu Efes 88-69 kazanırken; ikinci devrede Olympiakos 87-85 galip geldi.

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