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Son dakika spor haberleri: FIBA'dan resmi basketbol kurallarında değişiklik!

Son dakika spor haberleri: FIBA, basketbolun iyileştirilmesi için basketbol kurallarında birtakım değişiklikler yaptı. Yeni değişiklikler 1 Ekim 2022'de yürürlüğe girecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 13:39
Son dakika spor haberleri: FIBA'dan resmi basketbol kurallarında değişiklik!

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), basketbolun iyileştirilmesi için FIBA'nın resmi basketbol kurallarında değişikliğe gitti. Başantrenörlere itiraz (challenge) hakkının verilmesi dahil olmak üzere birçok değişiklik, 25 Mart'ta gerçekleşen FIBA Merkez Kurulu tarafından onaylandı. Yeni değişiklikler 1 Ekim 2022'de yürürlüğe girecek.

Kurallara yapılan yeni eklemelerden en çok dikkat çekeni başantrenörlere Anında Tekrar (IRS) incelemesi isteme fırsatının verilecek olması. Bu kural yalnızca IRS'in uygulandığı müsabakalarda/turnuvalarda geçerli olacak ve başantrenörlerin, itirazının olumlu sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakılmaksızın, maç başına yalnızca bir challenge hakkı olacak. Challenge hakkı maçın herhangi bir zamanında talep edilebilecek, hakemlerin IRS'e başvurusu koşullara bağlı kalacak.

Kurallarda yapılan bir diğer değişiklik ise dördüncü çeyreğin son 2 dakikasında ve her uzatmada gerçekleşecek faul atışlarında yapılan faullere dair kararda oldu. 1 Ekim'den itibaren, artık doğrudan olarak sportmenlik dışı faul çalınmayacak. Hücum takımına sadece bir serbest atış ve topa sahip olma hakkı verilecek.

Sportmenlik dışı faul ifadesi de IRS prosedürü için güncellendi. Artık sportmenlik dışı faul yerine sayıya yönelen topa müdahale veya sayı engelleme ifadeleri kullanılacak. Sportmenlik dışı faul için yeni ifade, potaya giden yolu açık olan oyuncuya yönelik faul koşullarını daha iyi tanımlarken, IRS'in sayıya yönelen topa müdahale prosedürü için, oyunun yeniden başlaması, ilk kararın bozulduğu durumlarda daha iyi tanımlandı. Merkez Kurul tarafından onaylanan bir diğer önemli değişiklik ise oyun alanı ile ilgili oldu. Birinci seviyedeki turnuvalarda artık LED cam zemin takılmasına izin verilecek.

FIBA resmi basketbol kural değişiklikleri nisan ayında çevrimiçi olarak yayımlandı.

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