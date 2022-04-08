Haberler Basketbol USK Prag - Fenerbahçe Safiport maçı canlı izle | Kadınlar EuroLeague Final Four

USK Prag - Fenerbahçe Safiport maçı canlı izle | Kadınlar EuroLeague Final Four

Kadınlar EuroLeague'de Final Four heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Safiport evinde düzenlenen organizasyonda finale kalmak için Çekya ekibi USK Prag ile kozlarını paylaşıyor. Kritik müsabaka, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor. Karşılaşmanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 19:55 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 20:06
USK Prag - Fenerbahçe Safiport maçı canlı izle | Kadınlar EuroLeague Final Four

Kadınlar EuroLeague'de Final Four heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Safiport'un evinde düzenlenen organizasyonda finale kalmak için Çekya ekibi USK Prag ile kozlarını paylaşıyor. Kritik müsabaka, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor. Karşılaşmanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

USK Prag ile Fenerbahçe Safiport, EuroLeague Kadınlar Final Four'da karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen organizasyonda kazanan taraf finale adını yazdıracak.

CANLI SKOR

1. PERİYOT OYNANIYOR: USK Prag 10-10 Fenerbahçe Safiport

USK PRAG - FENERBAHÇE SAFİPORT MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe Safiport ile USK Prag'ın karşı karşıya geldiği mücadele 20.00'de başladı. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor.

KULÜP TARİHİNDE 8. KEZ!

Temsilcimiz Fenerbahçe Safiport, kulüp tarihinde sekizinci kez Final Four'da mücadele ediyor.

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